Google Maps con l’Intelligenza Artificiale per raccomandazioni personalizzate

In questi ultimi mesi Google ha promesso sempre più integrazioni dei suoi servizi con l’intelligenza artificiale, e sicuramente ha mantenuto fede a ciò. Google Maps infatti si aggiorna per utilizzare l’IA, anche se per ora solo in America e solo per alcuni utenti.

L’intelligenza artificale di Google Maps ha uno scopo molto semplice, ma molto utile. Infatti aiuterà a scoprire posti nuovi: basterà dare una descrizione di ciò che si sta cercando, in linguaggio normale, e gli algoritmi troveranno la località che più si addice a voi. Si può per esempio chiedere quali sono i locali di un certo tipo migliori della zona, o se ci sono attività interessanti da fare in caso di pioggia: non c’è quindi limite alle domande che si potranno fare.

I risultati saranno organizzati in categorie e accompagnati da caroselli di foto e recensioni. Una volta formulata una domanda è possibile continuare la conversazione con l’assistente virtuale. Al momento gli unici a poter usufruire del servizio sono delle “guide locali”, i cui feedback serviranno a rendere ancora più accurato il sistema.