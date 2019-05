Google Maps ha aggiunto la segnalazione degli autovelox

Google Maps ha lanciato anche in Italia la sua ultima versione che permette di ricevere, mentre si sta navigando, gli avvisi relativi agli autovelox. La versione Android in nostro possesso con la segnalazione degli autovelox è la 10.16.3. Tuttavia la presenza della funzione non sembra totalmente dipendente dalla versione del software e il roll-out sarebbe ancora in corso. Gli autovelox stanno facendo la loro comparsa sia su Android sia su iOs. Nel dubbio è preferibile aggiornare l’app all’ultima release disponibile sul PlayStore di Google.

La notizia, che vi avevamo anticipato all’inizio dell’anno, renderà felici tutti colori che percorrono migliaia di chilometri all’anno lungo le strade italiane. Inizialmente, infatti, il servizio era stato testato su un numero limitato di utenze, esclusivamente negli Stati Uniti.

Il nuovo servizio di Google Maps eredita il database e il know-how dell’app Waze, di proprietà di Google, che già da tempo fornisce agli utenti informazioni su autovelox ed eccessi di velocità, dati che poi vengono segnalati e trasmessi agli altri utenti di Waze che si trovano nella stessa area geografica. Maps segnala l’autovelox sia con un avviso sonoro sia con icone grafiche sulla cartografia, indicando nel contempo la velocità massima stabilità in quel particolare tratto di strada.