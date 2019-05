Nikon Coolpix P1000: la compatta super zoom

Annunciata a luglio 2018, Nikon Coolpix P1000 si è ritagliata fino ad oggi il nome di “compatta super zoom” grazie ad un’incredibile portata del teleobiettivo pari a 3000mm. Un passo in avanti per tutto il mondo della fotografia e per Nikon che vuole soddisfare i fotografi a cui andavano strette le prestazioni dello zoom ottico 83x del modello P900.

Nikon Coolpix P1000 è stata progettata per offrire la straordinaria portata di 3000mm con zoom ottico 125x da 24-3000mm. Ma non solo, offre un’apertura massima di f/2,8-8 e, nel caso in cui i 3000mm offerti non siano sufficienti, viene in soccorso la funzione Zoom dinamico 250x che consente di arrivare ad un equivalente di 6000 mm sebbene la qualità dell’immagine cali.

La fotocamera offre anche la tecnologia Dual Detect Optical VR che utilizza gli accelerometri nell’obbiettivo per analizzare il movimento delle immagini sul sensore e garantire fino a cinque stop di compensazione della fotocamera. Rimane comunque consigliato un treppiede quando si scatta a lunghezze focali estreme.

Secondo il sito ufficiale di Nikon, la fotocamera è di circa 360 mm quando l’obiettivo è esteso e il suo peso è pari a 1,4 kg. Con la capacità di scattare costantemente a 7fps, ospita anche un LCD completamente rinnovato.

Nikon Coolpix P1000: video di lancio

Il produttore la definisce “un punto di svolta per gli appassionati del birdwatching, sportivi e della fauna selvatica, fotografi di viaggio e anche coloro che aspirano ad avventurarsi sulla luna e oltre senza uscire di casa”.

Nikon P1000 può anche acquisire video 4K/UHD a 30p o 25p e 1080p da 60 fps a 25 fps. Offre inoltre controlli di esposizione manuale e un’uscita HDMI. Le funzioni wireless della Nikon P1000 includono Bluetooth, Wi-Fi e il controllo remoto tramite uno smartphone iOS e Android.

Nikon P1000 è disponibile al prezzo ufficiale di 1.149 euro a questo indirizzo.