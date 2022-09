Google Maps porta in Europa l’aggiornamento per ridurre i consumi

L’anno scorso, Google Maps ha lanciato una funzionalità per indicare la strada più “eco friendly” per arrivare a una certa destinazione. Inizialmente era limitata agli Stati Uniti e al Canada, ma finalmente arriverà in più di 40 paesi europei, inclusa l’Italia.

L’opzione arriverà ad agosto, e permetterà di cercare qual è la strada più efficiente da percorrere secondo diversi parametri. Saranno tenuti in considerazione per esempio il carburante consumato, la presenza di traffico, la velocità mantenuta, eventuali pendenze, eccetera.

Google Maps terrà anche conto del tipo di auto che state guidando (a benzina, elettrica, ibrida). Per esempio, nel caso di auto a benzina (che sono più efficienti ad alte velocità) saranno indicati percorsi prevalentemente in autostrada, mentre per le auto elettriche si preferiranno strade minori, che sono più lente ma consumano di meno la batteria della macchina.

In questo modo sarà in grado di indicare un percorso che, anche non sarà il più veloce, sarà di certo quello che ridurrà di più i consumi. Il sistema utilizza un database fornito dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, combinato con apprendimento automatico grazie all’intelligenza artificiale.