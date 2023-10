Google Maps: questa nuova funzionalità di Android ti salverà dai problemi di tutti i giorni

Google Maps, l’app di mappatura in costante espansione, sta introducendo una nuova funzione sulla sua versione Android: le previsioni meteo per l’area geografica attualmente visualizzata sulla mappa.

4 anni dopo iOS, la funzione Meteo su Google Maps Android

Questa funzionalità è stata presente su iOS per quattro anni, ma ora sta finalmente arrivando su Android. Secondo quanto riportato da Android Police, un utente ha condiviso queste notizie in un canale Telegram dedicato alle informazioni di Google. Sono stati anche forniti screenshot che mostrano la funzione Meteo di Google Maps in azione.

La funzione Meteo di Google Maps su Android

Questa funzione apparirà come una scheda nel carosello situato sotto la barra di ricerca, accanto a pulsanti familiari come “Ristoranti” o “Supermercati”. Toccando questa scheda, comparirà una piccola finestra pop-up in Google Maps. Gli screenshot mostrano che questa opzione fornisce previsioni meteo dettagliate per una località specifica, compresi dettagli ora per ora sulla condizione del cielo e sulla temperatura.

Inoltre, questa scheda offre anche accesso alle informazioni sulla qualità dell’aria, una caratteristica precedentemente introdotta in un aggiornamento di Google Maps.

Ancora in fase di test

È importante notare che questa funzione Meteo su Google Maps per Android sembra essere ancora in fase di test e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti. Si spera che il suo rilascio ufficiale avvenga presto, poiché una funzione del genere sarebbe estremamente utile per la pianificazione di viaggi, indipendentemente dal mezzo di trasporto, permettendo di tenere conto delle condizioni meteorologiche e garantendo una giornata senza sorprese spiacevoli.