Google Meet e Google Duo si fondono: ecco tutti i dettagli

Google mette un po’ d’ordine fra i suoi numerosi servizi di videochiamate. Le due applicazioni principali nel campo delle telefonate a distanza, Google Meet e Google Duo, si uniranno (prendendo il nome di Meet). Inoltre ci saranno molte nuove funzionalità interessanti.

Nonostante il nuovo servizio mantenga il nome Google Meet, l’applicazione di riferimento sarà quella di Duo. A seguito di un nuovo aggiornamento, l’app Duo cambia nome in Meet e all’avvio una notifica spiegherà che i due servizi sono ora uno solo. L’update è disponibile sia per Android che per iOS, e sta venendo gradualmente inviato a tutti i dispositivi.

Il rebranding è un po’ confusionario, ma Google sta facendo del suo meglio per assicurarsi che nessun utente rimanga indietro. La vecchia applicazione di Meet sarà ancora utilizzabile, ma non disporrà delle funzioni di videochiamata e sarà pertanto consigliato a tutti gli utenti di passare alla nuova.

L’aggiornamento non sarà soltanto una semplice fusione, però; Google ha in programma di aggiungere moltissime funzioni inedite al rinnovato Google Meet. Sarà prevista infatti l’integrazione con numerosissime applicazioni di terze parti: YouTube, Spotify, persino UNO (il gioco da tavolo). I partecipanti alla chiamata potranno così guardare insieme un video, ascoltare musica o persino giocare.

Per il momento, sembra che la funzione sarà esclusiva agli utenti Android. Dato che non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale, non è chiaro come Google gestirà la cosa e se anche gli utenti iOS riceveranno l’aggiornamento.