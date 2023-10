Google Messaggi ora permette l’invio di messaggi vocali su Wear OS

Google sta per lanciare l’ultimo aggiornamento della sua app Messaggi per Wear OS, che consentirà agli utenti di registrare e ascoltare messaggi vocali. Si tratta di una funzionalità che avrebbe dovuto essere messa a disposizione molto tempo fa, dato che la maggior parte degli smartwatch moderni con sistema operativo Wear sono dotati di altoparlanti e microfoni integrati grazie ai quali è possibile rispondere alle chiamate. Tuttavia, fino ad oggi non era possibile inviare messaggi vocali.



Ora Google ha introdotto un nuovo interessante aggiornamento alla sua app sulla piattaforma Wear OS. L’app presenta una riprogettazione dell’interfaccia utente per adattarsi all’estetica di Android 14. Dopo aver toccato il messaggio a cui si vuole rispondere, verrete accolti da tre icone: emoji, tastiera e un microfono al centro. Toccando il microfono potrete registrare un messaggio della durata di 59 secondi e inviarlo.

Fino ad ora si poteva solo inviare brevi risposte predefinite o cercare di digitare sulla mini tastiera che appariva sullo schermo dell’orologio.



WhatsApp ha una funzionalità simile che ha introdotto per la prima volta quando ha lanciato la sua app basata su Wear OS, ma la mossa di Google che la rende disponibile per Messaggi potrebbe portare anche altri servizi di messaggistica ad aggiungere la funzione.