Google mostra su Twitter il Pixel Fold confermando la data di presentazione

Alla conferenza di Google I/O del 10 maggio saranno annunciati davvero tantissimi dispositivi. Si parla del Pixel Tablet, del Pixel 7a e, infine, del Pixel Fold. Quest’ultimo è stato ufficialmente confermato dalla compagnia su Twitter attraverso un video promozionale.

Finalmente non dobbiamo più affidarci ai render, ma abbiamo un video che mostra il nuovo pieghevole in tutti i dettagli. Quello che colpisce del design sono gli enormi bezel sulla parte superiore e inferiore dello schermo interno, mai visti su altri dispositivi simili.

Secondo i rumor, il Pixel Fold dovrebbe essere alimentato dal processore Google Tensor G2 e dovrebbe avere una batteria più che capiente. Negli Stati Uniti costerà la bellezza di 1.799 dollari e sarà reso disponibile il 27 giugno. Non sappiamo se sarà lo stesso per l’Italia, ma ormai basta aspettare pochissimo per scoprirlo.