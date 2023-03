Google One si aggiorna: VPN a tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi

Google si prepara a estendere il servizio VPN di Google One per tutti gli utenti iscritti al piano, e non solo a quelli più premium. Questo avverrà soltanto in alcuni paesi: fortunatamente, l’Italia è uno di questi.

Google One VPN sarà utilizzabile su tutti i dispositivi, che siano Apple, Android o Windows, e sarà condivisibile con altri cinque utenti che usano lo stesso piano.

Oltre alle classiche funzionalità di protezione della privacy e della sicurezza che tutte le VPN offrono, Google ha in programma un servizio aggiuntivo, anche se inizialmente solo negli Stati Uniti.

La nnuova funzionalità sarà in grado di navigare il dark web controllando che le vostre informazioni non siano state rubate, notificandovi in caso positivo. Inoltre fornirà consigli su come evitare il furto dei dati sensibili.

Secondo Google, il furto di dati è un problema che affligge milioni di persone ogni anno. E ciò non è dannoso solo per gli utenti, ma anche per le compagnie. Proprio per questo Google ha deciso di offrire ai propri utenti maggiore protezione a zero costi aggiuntivi.