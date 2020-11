Google pensa ad un anello con fotocamera integrata

Google è sempre alla ricerca di nuove tecnologie e prodotti per stupire il grande pubblico. Bizzarro o meno, l’ultima trovata di Big G è un anello intelligente che consentirebbe agli utenti di scattare foto utilizzando una fotocamera inserita al suo interno.

Una domanda di brevetto individuata da Protocol ci fornisce uno sguardo ravvicinato su come Google immagina un dispositivo del genere in questo momento, con i documenti che rivelano come l’anello sarebbe più o meno un piccolo computer da portare semplicemente ad un dito.

I dettagli però non finiscono qui:

“Il dispositivo elettronico indossabile include anche un processore alloggiato nel corpo, un dispositivo di input disposto su una superficie esterna del corpo e accoppiato comunicativamente al processore per ricevere un input da un secondo dito dell’utente, un sensore ottico per catturare un’immagine in risposta all’input del secondo dito dell’utente, un trasmettitore accoppiato in modo comunicativo al processore per trasmettere l’immagine a un dispositivo elettronico esterno, e facoltativamente una fonte di alimentazione accoppiata in modo comunicativo al processore e al trasmettitore per fornire alimentazione almeno al processore e trasmettitore. “