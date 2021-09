Google Pixel 23W WL Stand per una ricarica da 23 W

Delle nuove indiscrezioni suggeriscono che il Google Pixel 6 potrebbe arrivare con il supporto alla ricarica wireless da 23 W. Lo rivelano i colleghi di Android Police attraverso un’immagine esclusiva, svelando anche il nome del nuovo accessorio di ricarica: Google Pixel 23W WL Stand.

L’indiscrezione arriva da un grande corriere americano, che ha già cominciato a inserire la nomenclatura degli accessori prima della loro uscita ufficiale. I telefoni Pixel non hanno mai eccelso nell’ambito della ricarica: il Pixel Stand originale ha una ricarica da 10 W. Un accessorio wireless a 23 W sarebbe quindi una piacevole sorpresa.

Non c’è ancora alcuna conferma ufficiale per il Pixel 23W WL Stand, ed esiste la remota possibilità che si tratti di un semplice errore di battitura. Ma se la voce si dovesse confermare come reale, sarebbe un miglioramento molto interessante: la ricarica di Samsung offre solo 10 W di potenza, e quella di Apple 15 W. Google lancerà il Pixel 6 quest’autunno, presumibilmente insieme a nuove informazioni su questo stand.