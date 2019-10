Quanto costerà il nuovo smartphone Pixel 4 di Google? Secondo un’informazione proveniente dal celebre leaker Evan Blass il nuovo dispositivo di Google potrebbe seguire l’esempio di altri recenti flagship, diventando ancora più caro.

In Canada, secondo quanto riferito, Big G starebbe pianificando un aumento dei prezzi piuttosto elevato che vedrà i prezzi di Pixel 4 e Pixel 4 XL rispettivamente a 1049,95 e 1199,95 dollari canadesi. Per avere un riferimento, Pixel 3 lo scorso anno poteva essere acquistato per 999 dollari canadesi al momento del lancio, mentre il modello XL costava 1129 dollari.

Tale mossa contraddirebbe le voci delle scorse settimane che indicavano che Google avrebbe mantenuto o abbassato i suoi prezzi. Un aumento di prezzo avrebbe potuto essere giustificato dalla presenza di un maggiore spazio di archiviazione di memoria che, tuttavia, sembrerebbe invariato.

La serie Google Pixel 4 verrà nuovamente fornita con 64 GB di spazio di archiviazione di base, secondo le informazioni offerte da Blass. I modelli con 128 GB potrebbero arrivare in un secondo tempo ma costeranno di più: il Pixel 4 da 128 GB dovrebbe arrivare a 1199,95 dollari canadesi in Canada e la versione XL dovrebbe essere disponibile a 1359,95 CAD.

I prezzi ufficiali della serie Pixel 4 per il mercato statunitense non sono ancora trapelati, ma basta un semplice calcolo per dare un’idea abbastanza precisa di quali saranno i valori. I prezzi canadesi di Google, infatti, sono in genere tra i 40 e i 50 dollari più economici di quelli Usa.

Utilizzando questa logica, il modello Pixel 4 entry-level con 64 GB di spazio di archiviazione sarà probabilmente venduto a 829 dollari mentre la versione da 128 GB potrebbe costare 949 dollari. Una bella differenza rispetto ai punti di prezzo di 799 e 899 dollari del Pixel 3.

I prezzi per l’Europa sono un po’ più complicati da calcolare perché ogni mercato ha tasse leggermente diverse, ma sembra plausibile ipotizzare un prezzo di circa 879 e 999 dollari rispettivamente per i modelli Pixel 4 e Pixel 4 XL da 64 GB. Le varianti da 128 GB potrebbero arrivare fino a 999 e 1.109 dollari.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL saranno presentati ufficialmente la prossima settimana, esattamente martedì 15 ottobre. I preordini per gli smartphone dovrebbero iniziare lo stesso giorno una volta terminato l’evento di presentazione mentre le spedizioni dovrebbero prendere avvio il 25 ottobre.

I dispositivi integrano un chipset Snapdragon 855 di Qualcomm, abbinato a 6 GB di RAM, e sono mossi dalla versione stock di Android 10. Quest’ultimo integrerà l’Assistente Google di nuova generazione e diverse altre funzionalità tra cui la modalità dark mode nativa.