Google Pixel 7 Pro, arrivano i primi render (con un design piuttosto simile)

Google Pixel 6 e 6 Pro (recensiti qui) sono usciti ormai da qualche mese. Eppure, dopo così poco tempo, sono già usciti dei render che mostrano quello che, forse, sarà il modello successivo, il Google Pixel 7 Pro.

Il render è stato rivelato da OnLeaks e SmartPrix, fonti che in precedenza si sono rivelate affidabili. Non sembra che ci siano molte sorprese rispetto al modello precedente: il design infatti sembra praticamente immutato. Fa eccezione una leggera curvatura dei bordi, ma oltre a questo non ci sono grandi differenze.

Le dimensioni dello schermo sono le stesse, ovvero 6,7 pollici, e anche le fotocamere sono nella medesima configurazione del precedente, benché non si sappiano le specifiche. In particolare rimane la Camera Bar, introdotta con il Pixel 6.

Il design rimane uguale, ma le specifiche probabilmente cambieranno. Tuttavia è ancora presto per fare congetture: si può pensare che il Google Pixel 7 Pro farà uso di un chip Tensor di nuova generazione, ma nulla è ancora certo. Tuttavia prima del lancio, previsto fra settembre e ottobre, c’è ancora molto tempo, e faranno ancora in tempo a cambiare molte cose.