Google Pixel 8: ecco come saranno i bundle

Si avvicina il lancio di Google Pixel 8 – che avrà luogo il 4 ottobre – e, come sempre, le indiscrezioni sui nuovi modelli degli smartphone di Google, si fanno sempre più interessanti.

Oggi, ad esempio, dalla rete giungono immagini particolarmente rappresentative di quelli che saranno gli accessori offerti in bundle per coloro che decideranno di acquistare i Pixel 8 in preordine.

Il Pixel 8 sarà offerto in bundle con le Pixel Buds Pro mentre il modello Pixel 8 Pro sarà offerto insieme allo smartwatch Pixel Watch 2, che sarà presentato insieme ai telefoni.



Secondo lo youtuber Roland Quandt, i bundle sono sicuramente destinati agli Stati Uniti mentre potrebbero subir qualche variazione in altri Paesi.



Sulla base di altre recenti indiscrezioni, Pixel 8 dovrebbe avere un prezzo di partenza di 799 euro mentre l’8 Pro dovrebbe andare in vendita a 1.099 euro.

Pixel 8 sarà dotato di uno schermo OLED da 6,17 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sarà dotato delle stesse fotocamere del suo predecessore. Il grande aggiornamento riguarderà invece il processore, con il nuovo chipset Tensor G3. Il Pixel 8 Pro dovrebbe inoltre integrare una fotocamera ultrawide aggiornata da 48 Megapxiel.

Pixel 8 Pro sarà disponibile nei colori Obsidian, Sky Blue e Porcelain mentre Pixel 8 in versione base sarà disponibile nei colori Grey, Peony Rose e Obsidian.