Google Pixel 8a: il suo prezzo in Europa sarebbe piuttosto alto

Il lancio del Pixel 8 e l’annuncio del supporto a 7 anni di aggiornamenti per i dispositivi Google hanno generato grande attesa per l’arrivo del Pixel 8a. Google sta preparando una versione più accessibile del suo smartphone, promettendo 7 anni di aggiornamenti, una mossa che potrebbe rivoluzionare il mercato degli smartphone offrendo longevità senza precedenti in fasce di prezzo inferiori ai top di gamma.

Prezzo del Google Pixel 8a

Da fonti come Roland Quandt di WinFuture, emergono dettagli sui potenziali prezzi del Google Pixel 8a, che potrebbe vedere un significativo aumento di prezzo rispetto ai suoi predecessori.

Evoluzione dei prezzi

Nel 2023, Google ha introdotto il Pixel 7a a 509 euro, segnando un incremento rispetto ai 459 euro del Pixel 6a. Si prevede un ulteriore aumento di 50 euro per la versione base del Pixel 8a, che verrebbe quindi proposto a oltre 550 euro, indicando un incremento di prezzo di almeno 100 euro in due generazioni. Il Pixel 8a sarà disponibile in due configurazioni: 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, e si prevede che sarà offerto in quattro colori: nero, beige, azzurro e verde chiaro.

Prezzi previsti

WinFuture riporta che la versione da 128 GB potrebbe essere venduta a circa 570 euro, mentre quella da 256 GB a circa 630 euro. Questi prezzi si avvicinano a quelli che un tempo erano riservati agli smartphone di fascia alta, allontanandosi dal concetto di dispositivi con un ottimo rapporto qualità/prezzo come il recente Nothing Phone (1).

Lancio imminente

Le speculazioni sul Pixel 8a suggeriscono che l’annuncio ufficiale potrebbe essere imminente, con la possibilità di una presentazione durante la conferenza Google I/O prevista per maggio.