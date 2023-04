Google Pixel Fold e Pixel 7a hanno finalmente una data d’uscita

Finalmente ci siamo: la nuova generazione di smartphone di Google è ormai alle porte. E sarà rivelata all’evento di Google I/O, previsto per il 10 maggio. Protagonisti saranno il nuovissimo e attesissimo pieghevole Pixel Fold e il telefono di fascia media Pixel 7a.

I due dispositivi saranno annunciati allo stesso tempo, ma probabilmente saranno lanciati in finestre temporali diverse. La buona notizia è che il Pixel 7a sarà acquistabile immediatamente, e siamo anche in grado di dirvi i dettagli: arriverà nei colori Carbone, Neve, Mare e Corallo, a un prezzo di $499. Un aumento di prezzo di $50 rispetto al predecessore.

Il Pixel Fold, invece? Per quello si dovrà aspettare ancora un po’. Uscirà infatti il 27 giugno, anche se i preordini cominceranno anche in questo caso per il 10 maggio. Chiaramente la fascia di prezzo di questo prodotto sarà molto più elevata del “fratello”: si parla infatti di ben $1.799. Si tratterà comunque del primo pieghevole di Google, e siamo curiosi di vedere quali innovazioni porterà alla formula.