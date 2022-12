Google Pixel Fold: ecco i rendering dello smartphone pieghevole di Big G

Da settimane sentiamo parlare dei piani di Google per entrare nel segmento degli smartphone pieghevoli. Ora @OnLeaks ha pubblicato una serie di rendering del presunto modello Pixel Fold che seguono alcune specifiche tecniche trapelate in settimana.



Pixel Fold dovrebbe essere lanciato a maggio 2023 e, come si vede dalle immagini che pubblichiamo in questa pagina, offre un family design ispirato alla serie Pixel 7 con un’isola dedicata alle fotocamere sul retro che ospita tre sensori, proprio come Pixel 7 Pro.

Il design ricorda un po’ anche l’Oppo Find N in termini di dimensioni (è un telefono con un form factor non troppo “lungo”, dunque ideale da maneggiare, consultare a tenere in tasca). Pixel Fold misurerà 158,7 x 139,7 x 5,7 mm (8,3 mm incluso il bump della fotocamera posteriore) da aperto e OnLeaks ritiene che il display principale arriverà a 7,69 pollici.

Il prototipo nelle immagini ha però alcune cornici piuttosto spesse, sia all’esterno sia all’interno e mostra un piccolo foro sul pannello principale, decentrato verso destra, che ospita una fotocamera. Lo schermo esterno dovrebbe avere una diagonale di 5,79 pollici e integrare una selfie cam.



Pixel Fold sarà alimentato dal chipset Tensor G2, sarà dotato di 12 GB di Ram e di diverse opzioni di archiviazione. Il sistema operativo sarà Android 13 “out of the box”.

Il telefono dovrebbe essere disponibile nei colori argento e nero con un prezzo iniziale di 1.799 dollari. Dalle più recenti informazioni fatte trapelare dai più celebri leaker lo smartphone di Google potrebbe anche supportare l’utilizzo del pennino.