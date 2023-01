Google Pixel Fold: la produzione di massa partirà nel terzo trimestre 2023

Google prevede di avviare la produzione di massa del suo smartphone pieghevole Pixel Fold nel terzo trimestre del 2023.



Samsung Display, in particolare, inizierà a realizzare i display pieghevoli per Big G a luglio o agosto, secondo quanto riporta The Elec. Il progetto di Google ha subito numerosi ritardi negli ultimi due anni, dunque ogni data deve essere presa con un pizzico di beneficio d’inventario. Inoltre, sembra che ci sia stato un downgrade dei display. La pubblicazione coreana infatti riporta che Samsung Display realizzerà un pannello pieghevole da 7,57 pollici e un pannello da 5,78 pollici per il display esterno mentre i rendering apparsi il mese scorso suggerivano diagonali da 7,69″ e 5,79″.

Più preoccupante delle dimensioni è l’informazione che Google abbia optato per una tecnologia di visualizzazione non proprio di ultima generazione, pre-Galaxy Z Fold3 tanto per capirci, priva dello strato polarizzatore che rende il display più sottile e leggero e (cosa più importante) più facile da piegare.

Inoltre, il supporto allo stilo potrebbe non essere presente, rimanendo così un’esclusiva degli smartphone pieghevoli di Samsung.

Google Pixel Fold potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo assai competitivo: le indiscrezioni del mese scordo ritengono che il dispositivo di Google dovrebbe costare all’incirca 1.800 dollari.

Inizialmente di pensava che il nuovo prodotto potesse essere presentato al Google I/O, il tradizionale evento dedicato agli sviluppatori che si svolge a maggio, ma tale data non dovrebbe permettere un lancio completo di Pixel Fold ma solo qualche anticipazione succosa.

Il lancio vero e proprio potrebbe invece avvenire a ottobre, insieme alla serie Pixel 8 (la serie 7 è stata presentata il 6 ottobre 2022).