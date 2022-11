Google Pixel Fold: rendering, colori e prezzo

Il primo smartphone pieghevole di Google è in circolazione da un po’ di tempo, e al nuovo dispositivo sono stati attribuiti nel tempo diversi nomi.

Secondo un nuovo leak di oggi, tuttavia, si dovrebbe chiamare Pixel Fold. Lo smartphone è ancora in cantiere e dovrebbe essere uno dei “progetti più segreti di sempre di Google“. Sarà lanciato il prossimo maggio insieme al Pixel Tablet.

A maggio, peraltro, si volge sempre l’evento Google I/O, cioé la conferenza annuale degli sviluppatori di Google, un appuntamento che sembra perfetto per un lancio così prestigioso.

Ci saranno due versioni di colori, che Google chiama Chalk (bianco) e Obsidian (nero). Sono tanti i rendering del dispositivo che lo mostrano in entrambe le colorazioni (e che pubblichiamo in questa pagina).

Le fonti (rigorosamente anonime) che hanno fatto filtrare queste informazioni affermano che Pixel Fold sarà dotato di una sezione fotocamera molto potente. Il dispositivo, stando alle informazioni giunte fino ad ora, viene definito al momento come “molto pesante”, anche se non è stato fornito alcun paragone con altri smartphone pieghevoli.

Diverso invece il il discorso sul prezzo di Pixel Fold che dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.799 dollari. Si tratta esattamente del prezzo con il quale ad agosto è stato lanciato negli Stati Uniti il Galaxy Z Fold4 di Samsung. Anche se con grande probabilità, quando Pixel Fold arriverà sul merceto, il Fold4 beneficierà di un prezzo più basso e forse la casa coreana starà già pensando al suo successore.

L’inserto orizzontale della fotocamera di Pixel Fold non sarà così ampio come quello dei Pixel 7 e 7 Pro, in quanto non arriva fino ai bordi. Tuttavia, è ancora abbastanza visibile e tale da caratterizzare in modo immediato il nuovo Pixel.

