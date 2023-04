Google Pixel Tablet: presto l’annuncio ufficiale

Il nuovo Pixel Tablet di Google sarà presentato in occasione della conferenza annuale Google I/O, che si terrà il 10 maggio. Tuttavia, al momento sappiamo poco riguardo questo modello. Fortunatamente, l’ente di certificazioni USA ha svelato alcune informazioni sul futuro prodotto Pixel.

Secondo 9to5Google, che ha individuato il Pixel Tablet sul sito della Federal Communications Commission, il dispositivo potrebbe includere la banda ultra larga (UWB), già presente sui modelli di smartphone Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro. Nonostante questa tecnologia sia utilizzata principalmente per l’apertura delle auto, sul tablet potrebbe essere utilizzata per il trasferimento di dati e la localizzazione di oggetti connessi.

In particolare, il sistema “Tap to Transfer” potrebbe permettere di trasferire la musica da un tablet a un altoparlante Nest, entrambi dotati di UWB. Inoltre, l’utilizzo di “Trova il mio dispositivo” sarebbe possibile grazie alla nuova applicazione di Google, denominata Spot. Il gigante tecnologico potrebbe addirittura offrire un tracker tascabile chiamato “Grogu”.

Il Pixel Tablet sembra quindi avere potenzialità interessanti, ma al momento non sappiamo altro. Restiamo in attesa della presentazione ufficiale per scoprire le sue caratteristiche complete e le possibili novità.