Google presenta lo smartphone Pixel 6a

Google ha annunciato Google Pixel 6a, un nuovo modello nella gamma Pixel 6. Il prezzo (americano) del telefono sarà di 449 dollari, lo stesso del Pixel 5a, dispositivo della generazione precedente.

Il Pixel 6a è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione 1.080×2.400 pixel e con un refresh rate di soli 60 Hz rispetto ai 90 Hz del Pixel 6 e ai 120 Hz del Pixel 6 Pro.

Il design del telefono è molto simile agli altri due modelli Pixel 6 e presenta un telaio in alluminio. Tuttavia, il vetro anteriore è stato declassato da Gorilla Glass Victus a Gorilla Glass 3 e il retro del telefono è ora realizzato in plastica. Il Pixel 6a è IP67 rispetto alla certificazione IP68 degli altri due membri delal famiglia.



Lo smartphone è mosso dal SoC Google Tensor e dispone anche del chip di sicurezza Titan M2. Offre 6 GB di memoria LPDDR5 e 128 GB di memoria UFS 3.1.

Le fotocamere

Il retro del telefono è dotato di una nuova fotocamera principale da 12,2 Megapixel dual pixel con luminosità f/1.7 e stabilizzazione ottica dell’immagine. La fotocamera ultra grandangolare è la stessa degli altri modelli Pixel, e cioé da 12 Megapixel f/2.2. Sulla parte anteriore c’è una camera da 8 Megapixel f/2.0, la stessa che si trova a bordo dei Pixel 6. Altre caratteristiche includono la connettività 5G, l’always on display, il sensore di impronte digitali sotto allo schermo, altoparlanti stereo, doppio microfono e supporto HDR.

Il telefono viene fornito con Android 12 e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Pixel 6a ha una batteria da 4.410 mAh. Google afferma che l’autonomia della batteria dovrebbe assicurare oltre 24 ore di utilizzo regolare e fino a 72 ore con la nuova modalità Extreme Battery Saver.

Il telefono supporta la ricarica rapida Usb-PD da 18 W ma non la ricarica wireless.

Prezzo e disponibilità Pixel 6A

Pixel 6a sarà disponibile in tre colori: Chalk, Charcoal e Sage e sarà in vendita online a partire dal 21 luglio e nei negozi dal 28 luglio. Il telefono sarà disponibile in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Porto Rico, Singapore, Spagna, Taiwan, Regno Unito e il Stati Uniti.