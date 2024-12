Google prolunga di due anni il supporto e gli aggiornamenti ai Pixel 6 e Pixel 7

Google ha annunciato un significativo ampliamento del supporto software per alcuni dei suoi smartphone Pixel più datati, con un’estensione di due anni per gli aggiornamenti Android. Questo significa che il Pixel 6, lanciato nel 2021, riceverà il suo ultimo aggiornamento nel 2026. Tale decisione rappresenta un passo importante per gli utenti degli smartphone di Google, inizialmente promessi solo tre anni di nuove funzionalità Android, ponendo il marchio in una posizione più competitiva rispetto ad altri produttori.

Con l’annuncio degli aggiornamenti estesi, Google riconosce la crescente concorrenza nel segmento degli smartphone, in cui i rivali come Samsung forniscono garanzie di supporto sempre più lunghe. L’obiettivo è ridurre la necessità per gli utenti di sostituire i dispositivi più frequentemente, favorendo così un ciclo di vita più lungo per i modelli precedenti.

Supporto prolungato per Pixel 6 e Pixel 7

La decisione di Google di estendere il supporto per il Pixel 6 e Pixel 7 aumenta notevolmente il valore percepito di questi dispositivi.

Nonostante i Pixel 6 fossero inizialmente destinati a ricevere solo tre anni di aggiornamenti, ora i proprietari possono contare su un totale di cinque anni di supporto software, con l’ultimo aggiornamento del Pixel 6 previsto per il 2026 e quello dei Pixel 7 fino al 2027. Questo approccio consente agli utenti di sfruttare appieno le funzionalità dei loro telefoni senza la pressione di un’imminente obsolescenza tecnologica. Inoltre, la presenza del chip Tensor, sviluppato da Google, conferisce ai Pixel 6 e 7 un vantaggio in termini di prestazioni e ottimizzazione che continua a essere sfruttato attraverso aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità.

Confronto con la concorrenza e vantaggi per gli utenti

La decisione di Google di estendere il supporto ai Pixel 6 e 7 si colloca in un contesto competitivo in cui i produttori di smartphone stanno massimizzando la loro offerta di aggiornamenti software. A differenza di Google, che inizialmente ha limitato le promesse a tre anni per i modelli recentemente lanciati, aziende come Samsung hanno incrementato il loro impegno, garantendo fino a sette anni di aggiornamenti per le loro ultime generazioni. Questa mossa – dunque – allinea Google a standard più elevati, ma rappresenta un’opportunità anche per i consumatori, che possono percepire un valore maggiore nei modelli più datati.

Ogni anno, l’innovazione tecnologica costringe gli utenti a considerare l’acquisto di nuovi dispositivi; tuttavia, attraverso questo supporto prolungato, Google offre un’alternativa sostenibile per quanti desiderano evitare frequenti sostituzioni. Rimane essenziale per i possessori di Pixel 6 e 7 sapere che, continuando a ricevere aggiornamenti e miglioramenti software, i loro dispositivi non diventeranno obsoleti, offrendo così una migliore protezione degli investimenti effettuati.