Google punta a raddoppiare le vendite di smartphone Pixel e sbarca nei canali retail e operatori

Prima del lancio della serie Pixel 7, avvenuta nel pomeriggio italiano di ieri, la mattina in America, Google avrebbe effettuato un numero record di ordini dei nuovi modelli ai partner produttori di hardware.



Le informazioni provengono dal quotidiano economico asiatico Nikkei Asia. Secondo quanto pubblicato, sarebbero in arrivo più di 8 milioni di unità di Pixel serie 7; Google vorrebbe addirittura raddoppiare le vendite dei suoi dispositivi flagship nel 2023.

Insomma, Big G è piuttosto ottimista e, oltre alla serie di punta Pixel 7, avrebbe ordinato circa 4 milioni di telefoni Pixel più economici, che dovrebbero chiamarsi Pixel 7a e arrivare sul mercato all’inizio del 2023.

Anche in Italia i Pixel 7 e 7 Pro -da oggi in pre-ordine – dovrebbero avere maggiore visibilità rispetto al passato ed essere presenti su più canali: oltre che sullo store di Google, infatti, i nuovi flagship sono acqistabili su Amazon, ma dovrebbero divenire presto disponibili anche nel listino di qualche operatore e fare la loro comparsa in alcune catene retail.