Google rivela il nuovo logo di Android: L’evoluzione del bugdroid

Quattro anni dopo un nuovo logo per Android, Google sta compiendo un altro passo per l’identità grafica del suo sistema operativo mobile. Cosa proporre il bugdroid, la mascotte dell’OS, che era quasi scomparsa nella comunicazione di Google.

Il paragone tra il vecchio logo e quello nuovo è piuttosto rapido, perché entrambi sono fondamentalmente semplicistici. La testa di un uomo verde con due antenne e due occhi neri.

L’evoluzione è che il bugdroid è messo in 3D e non è più piatto. Vediamo un riflesso di luce sulla sua testa e sembra più strutturato. Questo si chiama “material design”, un insieme di regole inventate da Google per Android 5 e che sta tornando in auge da Android 12 e Material You.

Nel frattempo, Google ha quindi attraversato una fase cosiddetta di “flat design”. Questo può essere visto con il logo Android associato, creato nel 2019. Un bugdroid piatto, senza texture, verde solido e senza bordi. Un’identità minimalista utile per le interfacce informatiche. La “A” in Android non era nemmeno più maiuscola: ora è tornata. La differenza con il design dei materiali non è enorme, ma ci sono ancora alcune sfumature.

Un nuovo logo per Android che si sta diffondendo

La prima volta che abbiamo visto questo nuovo logo Android è stato durante il CES 2023 lo scorso gennaio. Ne sono state utilizzate diverse versioni: un bugdroid simile a un pneumatico per Android Auto, con cuffie per la parte audio, con un cerchietto sportivo per l’attività fisica, testurizzato con l’erba per parlare di ecologia (che lo fa somigliare alla mascotte di Cetelem), ecc.

Un cambiamento nella comunicazione di Google che si vede: l’azienda descrive Android come il “sistema operativo più espressivo”. Per far passare questo messaggio, Google sta rimettendo sotto i riflettori il bugdroid dopo averlo eliminato gradualmente.

Google ha prima confermato questa nuova identità grafica a 9to5Google. La società ha dichiarato ai media in lingua inglese di avere altri elementi da condividere nei prossimi mesi. Tutto fa pensare che questo nuovo logo si diffonderà con l’arrivo di Android 14.