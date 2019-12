Google Santa Tracker si aggiorna con tantissime novità per il Natale 2019

Google ha aggiornato la sua applicazione “Google Santa Tracker” per il Natale 2019. Sempre più popolare tra grandi e piccini, ogni anno si aggiorna con nuovi divertenti contenuti.

La società ha aggiunto alcune nuove funzionalità all’app, aggiornando i suoi contenuti di gioco e altro ancora. Si può ancora esplorare il villaggio di Babbo Natale, completamente rinnovato per il 2019 ma non è tutto: Google ha aggiunto la funzione “Elf Maker” che consente di creare il tuo elfo scegliendo abbigliamento, colori e gadget.

L’app ora utilizza anche meno spazio oltre ad essere più veloce.







Ora, ci sono più modi per accedere al Babbo Natale Tracker di Google. Oltre a quest’app, puoi accedervi anche tramite il sito Web santatracker.google.com.

Anche Google Assistant fa parte del pacchetto. Puoi dire “Ehi Google, cosa c’è di nuovo al Polo Nord?”, per ricevere in risposta un telegiornale quotidiano dal corrispondente principale di Google Elf.

Come al solito, quest’app è piena di giochi pensati per tenerti occupato e regalarti un po’ di spirito natalizio mentre aspetti Babbo Natale. Tra questi citiamo: Gumball, Memory, Rocket Sleigh, Dasher Dancer, City Quiz, North Pole Airport, Gift Slingshot, Code Boogie, Penguin Dash e molti altri. Google ha incluso alcuni giochi in quest’app.

Infine…dal 24 dicembre si potrà vedere Babbo Natale e le renne che consegnano regali in giro per il mondo…Buon divertimento!