Gli sviluppatori di XDA hanno pubblicato alcune preziose informazioni sulla prossima versione del dongle per Android Tv, il cui nome in codice è Sabrina.

Il dispositivo funzionerà grazie al chipset Amlogic S905X2 con 2 GB di Ram. Supporterà lo streaming 4K a 60 fps e, naturalmente, gli standard HDR e Dolby Vision.

Il nuovo dongle dovrebbe avere anche una particolare funzione che permetterà di selezionare una modalità a bassa latenza automatica, funzionante su porta HDMI 2.1.

Si tratterebbe di una funzione di Android Tv espressamente dedicata agli utenti di Google Stadia in grado di migliorare l’esperienza di gioco riducendo la latenza. Inoltre, ci sarà un pulsante “preferito” sul telecomando, programmabile dall’utente e in grado di far accedere con una singola pressione di un tasto al proprio servizio di streaming preferito.

Nel frattempo, il team di XDA ha pubblicato un video esclusivo in cui sono state raccolte tutte le modalità e funzioni fino a oggi conosciute della nuova Android Tv. Ve lo proponiamo qui sopra.