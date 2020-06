Volantino Mediaworld: ultime ore per gli sconti della Samsung Week

Ultima giornata di validità per il volantino Mediaworld “Samsung Week”, ultime ore per mettersi in tasca uno dei tanti prodotti dell’azienda coreana con sconti e promozioni.

Termina infatti questa sera alla mezzanotte la speciale offerta di Mediaword dedicata ai prodotti Samsung: smartphone, tablet, smartwatch, Tv ed elettrodomestici.

La maggior parte degli articoli possono anche essere acquistati a rate, con un massimo di 20 rate a tasso zero.

E gli sconti, come avrete la possibilità di vedere sfogliando il volantino, sono davvero… sconti. Per fare qualche esempio: Tv da 65″ 4K a 999 euro (invece di 1.499 euro); ancora meglio, Tv da 55 pollici 4K a 499 euro invece di 799 euro e acquistabile in 20 rate da 24,95 euro.

Passando ai cellulari, lo smartphone Galaxy A30s con 128 GB di memoria scende da 259 a 199 euro (acquistabile sempre a rate), mentre il Galaxy S20 (Cosmic Grey) è offerto a 799 euro anziché 937 euro.

C’è inoltre una formula che permette un ulteriore sconto e prevede l’abbinata di due prodotti: frigorifero più piano cottura o, ancora, lavastoviglie più piano cottura.

I prodotti acquistati possono essere fatti arrivare direttamente a casa (in questo caso consultate sempre l’eventuale costo di spedizione) o ritirati gratuitamente in negozio.

Tutte le promozioni del volantino Mediaworld Samsung Week possono essere consulate a questo indirizzo. Se invece volete consultare tutti i “Mega Sconti” di Mediaworld cliccate QUI.