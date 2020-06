Volantino Mediaworld Mega Sconti. Solo online fino al 21 giugno

Mediaworld ha lanciato un nuovo volantino denominato “Mega Sconti“, valido solo online e fino al 21 giugno.

L’insegna retail propone sconti sulle seguenti categorie di prodotti: telefoni cellulari, computer e smarthphone, console e giochi, grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, Tv, audio e home cinema e foto e videocamere.

Insomma non manca niente: fra gli smartphone, ad esempio, segnaliamo il nuovo Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro anziché 349 euro; l’iPhone 11 Pro a 1.289 euro invece di 1.359 euro; lo Xiaomi Mi Note 10 da 128 GB a 449 euro invece di 599 euro.

Buone notizie anche sul fronte dei tablet Pc, con il Huawei MediaPad T5 da 10 pollici a 172 euro invece che 229 euro.

Gli sconti si fanno ancora più pesanti sul fronte degli elettrodomestici. Un esempio? Il frigorifero combinato di Samsung modello RB37R500PSS/EF è venduto a 699 euro invece di 1.299 euro, cioé a metà prezzo.

Il consiglio, come sempre, è di scorrere tutte le offerte del volantino Mediaworld Mega Sconti, per trovare l’occasione che meglio si adatta alle vostre necessità Ci sono davvero prodotti per tutti i gusti.

Ricordiamo che la promo di Mediaworld è valida solo online, ma una volta acquistati i prodotti possono essere ritirati (gratuitamente) nel negozio più vicino, se non si desidera sfruttare la formula della consegna a casa, il cui costo è variabile a seconda dell’articolo comprato.

Per conoscere tutte le offerte del nuovo volantino Mediawordl potete navigare QUI.