WhatsApp cambia: si potrà collegare lo stesso account a quattro dispositivi

Continuano senza sosta le novità e gli aggiornamenti di WhatsApp: l’app di proprietà di Facebook deve restare al passo con i tempi, soprattutto dopo che – nel periodo del lockdown – sono spuntati come funghi nuovi sistemi concorrenti di chat, videocall e messaggistica, a cui guardare con attenzione.

La prossima novità è comunque alle porte ed è stata già pubblicata sul canale Twitter della community di WaBetaInfo.

Gli utenti di WhatsApp potranno utilizzare lo stesso account su quattro dispositivi diversi, operazione che era fino a oggi impossibile.

A quanto si apprende la misura non dovrebbe essere introdotta nel giro di pochi giorni: al momento sarebbe in fase di test “alfa”, poi si passerà alla beta e, infine, alla versione commerciale, che sarà resa disponibile per tutti gli utenti.

Siamo infatti davanti a un passaggio dovuto, forse tardivo, ma comunque epocale per l’app di Zuckerberg. Fino ad oggi, infatti, ogni account di WhatsApp era legato a un numero di telefono e a una Sim card. L’utilizzo multidevice era al massimo limitato a WhatsApp Web, ma sempre legato alla medesima Sim card e a un solo numero di telefono.

Ma tale limitazione è destinata a cadere.