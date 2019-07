Google Stadia: nuovi interessanti dettagli apparsi tra le FAQ

Il sito 9toGoogle ha prontamente notato un aggiornamento delle domande frequenti del servizio di games streaming “Google Stadia”, notando che l’edizione Founder (quella prevista al debutto) non sarà legata all’account Gmail che ha effettuato l’acquisto.

La società afferma che invierà un codice di riscatto all’indirizzo email associato all’acquisto ma questo potrà avvenire con un altro account di posta elettronica. Questo è l’ideale se si ha intenzione di comprare il pacchetto come regalo ad un amico. I giochi che non saranno più disponibili

A proposito di acquisti, Google ha nuovamente affrontato la questione della possibilità di giocare a titoli acquistati che non saranno più disponibili per i nuovi giocatori.

“In futuro, sarà possibile che alcuni titoli non siano più disponibili ma i giocatori esistenti saranno comunque in grado di giocarci”, si legge in una spiegazione di Google. “Al di là di circostanze impreviste, Stadia manterrà disponibile per il gameplay qualsiasi titolo acquistato in precedenza.”

Il controller ufficiale Google ha anche affrontato altre domande relative a Stadia Controller e la sua compatibilità su altre piattaforme: il controller funzionerà meglio con Stadia ma agirà come un controller HID standard quando collegato al telefono, tablet o computer tramite USB.

Stadia Controller utilizzerà la tecnologia Bluetooth Low Energy per l’impostazione iniziale ma dopo la connessione avverrà tramite Wi-Fi per giocare. Inoltre, sarà possibile collegare fino a quattro controller per il multiplayer locale.

Siamo già a conoscenza che la serie Google Pixel 3 e Pixel 3a supporterà Stadia mentre altri dispositivi arriveranno in un secondo momento. Al momento del lancio sarà possibile utilizzare solo i dispositivi iOS 11+ o Android Marshmallow+ per acquistare giochi e gestire i contenuti.