Google svela Nest Audio, l’altoparlante potente e intelligente

Google Nest Audio è realtà. Il nuovo speaker connesso dell’azienda si presenta rinnovato nel design e finalmente focalizzato sulla qualità del suono. Più grande dell’originale Google Home ma più potente del 75%. Tuttavia, rimane meno imponente di Home Max (17,5 x di altezza x 12,4 cm di larghezza contro 17,78 cm x 33,3 cm) pur offrendo un tweeter da 19 mm e un woofer da 75 mm.

Migliorati anche i bassi, ora più potenti del 50% oltre ad un software intelligente che regola la qualità del suono per offrire voci più cristalline. Google abbandona così il semplice supporto all’Assistente per offrire un prodotto dedicato alla musica e al suono a meno di 100 euro.

Se la qualità della finitura grazie ad un design in tessuto a nido d’ape sembra di fascia alta, lo sono anche le possibilità di Nest Audio. Sarà possibile chiedere a Google di lanciare determinati brani o podcast, annunciare concerti da ascoltare o persino ottenere consigli musicali su YouTube Music o Spotify.

Nest Audio consentirà poi a tutti gli altoparlanti Google di essere collegati in un sistema multiroom in modo che possano comunicare tra loro. Si troverà quindi al centro del sistema per consentire continuità di ascolto in tutti gli ambienti della casa.

Nest Audio beneficerà anche della calibrazione intelligente per adattarsi automaticamente alla stanza e all’ambiente in cui viene attivato perché grazie alla tecnologia Ambient IQ sarà regolato il volume in base al rumore della casa.

Prezzo e uscita

Nest Audio è già disponibile in preordine a 99,99 euro sul sito italiano di Google nelle colorazioni ghiaia (rosé) o antracite.