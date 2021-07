Google al lavoro su Switch to Android, l’app per trasferire i dati da iOS

Google sta lavorando a un’applicazione per al momento conosciuta come “Switch to Android”, in grado di automatizzare il processo di trasferimento dei dati da iOS ad Android. Sebbene sia già possibile effettuare il passaggio della maggior parte dei dati, uno strumento simile semplificherebbe molto le cose.

La notizia arriva grazie all’analisi del codice dell’app “Strumenti di Ripristino Dati”, che come dice il nome serve ad importare i dati da un precedente dispositivo. Nell’ultimo aggiornamento è stata rinvenuta la seguente stringa di codice, che fa riferimento ad un’applicazione ancora inesistente.

Step 1: Get the Switch to Android app from the App Store Step 2: Go to your Wi-Fi Settings Step 3: Connect to Network^1 and enter password^2

Sembra quindi che il trasferimento possa avvenire tramite Wi-Fi, senza bisogno di impiegare un cavo. Non è ancora chiaro esattamente quali siano i dati che si possono importare, ma viene fatto riferimento a app, SMS e contatti.

To transfer apps, SMS messages, and contacts, enter your iTunes® backup password

”Your iPhone® is managed by your organization and has encrypted content. To transfer apps, iCloud® contacts, device contacts, and iMessage® messages, you’ll need to remove device management on your iPhone®.”

Your apps, iCloud® contacts, device contacts, and iMessage® messages won’t transfer.

Per ora l’applicazione Switch to Android non ha ancora raggiunto l’App Store, ma potrebbe arrivare in concomitanza al lancio di Android 12.