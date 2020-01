Google: un nuovo aggiornamento rende gli annunci pubblicitari “invisibili”

Gli utenti che utilizzano il motore di ricerca Google sui propri computer potrebbero aver notato un leggero cambiamento nell’ultima settimana e quel cambiamento sta influenzando la percezione degli annunci pubblicitari nei risultati di una qualsiasi ricerca rendendo più difficile capire se si tratta di annunci o fonti organiche nella ricerca.

A partire dal 13 gennaio, Google ha ridisegnato la sua esperienza di ricerca desktop con risultati organici che hanno un’icona colorata accanto all’URL. Per gli annunci, invece, vedremo un’etichetta in grassetto di colore nero accanto all’URL.

Questa riprogettazione è apparsa per la prima volta a maggio nella ricerca di dispositivi mobili su Google. Oggi come oggi, l’azienda ha affermato che la mossa è stata motivata dal desiderio di aiutare gli utenti a “capire meglio da dove provengono le informazioni e quali pagine hanno ciò che [stanno] cercando”.

Esempio di una ricerca

Non è la prima volta che Google cambia l’aspetto degli annunci nella ricerca.

“L’aspetto di un annuncio è diventato più sottile nel corso degli anni”, ha affermato Brooke Osmundson, direttore associato della ricerca a pagamento di NordicClick, un’agenzia pay-per-click. “Ha iniziato a confondere le linee tra ciò che gli utenti pensavano fosse un annuncio o non lo erano.”

Luca K.B. Master ha pubblicato un’utile infografica che mostra come si sono evolute le modifiche del design di Google nella ricerca.

Anche i primi risultati di NordicClick sembrano supportare questa teoria. Osmundson ha raccolto dati per quattro diversi clienti, confrontando le percentuali di clic (CTR) dei rispettivi motori di ricerca tra il 7 e il 13 gennaio con quelle tra il 14 e il 20 gennaio, dopo l’entrata in vigore delle modifiche alla ricerca desktop con conseguenti profitti per Google che a tutti gli effetti guadagna dagli inserzionisti per ogni singolo click.