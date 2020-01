Google vuole unificare Gmail, Drive e Calendar sotto un’unica app business

Secondo recenti rumors, Google è a lavoro ad una nuova app di messaggistica aziendale che unificherà alcuni dei suoi servizi. La società vuole riunire “le funzioni di diverse app autonome”.

La società sta pianificando di includere Gmail, Google Drive, Hangouts Chat, Hangouts Meet e Google Calendar in questa nuova app di messaggistica aziendale. Per essere chiari, stiamo parlando di un’app mobile a cui seguirà un’alternativa desktop.

Le informazioni indicano che questa applicazione è già in fase di test e farà ovviamente parte della famiglia di strumenti di produttività G Suite di Google.

L’app ha lo scopo di competere con Microsoft Teams e Slack. Questo è probabilmente il modo di Google per tentare di attrarre più aziende.

Le informazioni non hanno indicato quando sarà disponibile quest’app, né come verrà chiamata. Considerando che è già in fase di test però ci aspettiamo che arrivi molto presto.