Google Workspace: arriva in versione desktop la nuova versione di Gmail

Lo scorso ottobre, G Suite è stata sostituita da Google Workspace. Ricordiamo che G Suite come i vari software di Google (Gmail, Docs, Meet) offrono funzioni dedicate al mondo del lavoro.

Con Google Workspace tutte queste piattaforme hanno nuovi loghi e, soprattutto, i diversi servizi sono diventati più complementari integrandosi meglio tra loro. Esempio: è possibile creare un file Google Docs direttamente in una conversazione di Google Docs mentre Meet promette di lavorare in picture-in-picture in modo che si possa continuare la videoconferenza mentre si fa altro.

“A partire da oggi, tutto Google Workspace è disponibile per coloro che dispongono di un account Google “, si legge in un post ufficiale sul blog. La società afferma che ciò consentirà agli utenti di essere più connessi con i propri cari e di completare i progetti insieme più facilmente.

Una nuova interfaccia di Gmail

Su Gmail è arrivata interfaccia nella colonna di sinistra per ospitare le funzioni “Discussioni”, “Stanze” e, in basso, “Videoconferenze”. Google afferma che “ si può creare uno spazio di collaborazione sicuro in Google Chat per tenere tutti al corrente, condividere idee e conservare tutte le informazioni importanti in un unico posto, che si tratti di video e foto del tuo ultimo viaggio o di un Fogli Google per il tuo bilancio annuale della famiglia ”.

Vengono citati anche i suggerimenti intelligenti di file e persone da taggare e la nuova opzione Smart Canvas ispirata a Notion. Insomma, su Workspace c’è veramente di tutto.

Per sfruttare la nuova interfaccia di Gmail, è sufficiente attivare Google Chat nelle impostazioni generali della casella di posta.