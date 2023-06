Google Workspace Labs rivoluzionerà l’esperienza degli strumenti Google con l’intelligenza artificiale

Come promesso, Google sta piano piano introducendo un gran numero di funzionalità che beneficiano dell’intelligenza artificiale nei propri strumenti. Proprio in questi giorni sta venendo lanciato in diversi paesi Google Workspace Labs, che introdurrà importanti novità legate all’IA in Documenti, Slides e Gmail. Occorre dirlo subito, l’Italia non è ancora uno di questi paesi: tuttavia possiamo dare una sbirciata alle innovative funzioni che presto arriveranno anche da noi.

In primo luogo, in Google Slides sarà aggiunto il pulsante “aiutami a visualizzare”. Cosa significa? Questa funzione utilizza le capacità di creazione delle immagini dell’intelligenza artificiale per personalizzare ancora di più le vostre presentazioni. Basterà inserire una descrizione della fotografia che potrete realizzare e Google, in circa 20 secondi, la realizzerà al meglio (anche se ovviamente con tutte le limitazioni del caso). Sono anche disponibili stili diversi in modo che la creazione sia coerente con tutto il resto.

Allo stesso modo, su Gmail e Documenti, Google Workshop Labs introdurrà la funzione “aiutami a scrivere”. Non è difficile capire quale sarà il suo scopo, ma è comunque interessante vedere in che operazioni questa possa aiutare. Infatti l’obiettivo non è quello di sostituire le persone nella scrittura, ma piuttosto di aiutarle in compiti ripetitivi. Per esempio, in Gmail l’intelligenza artificiale potrà occuparsi della scrittura di email “standard”, come comunicazioni riguardo allo spostamento di un appuntamento. Per fare questo l’IA analizzerà le conversazioni precedenti per comprendere il contesto e inserire immediatamente le informazioni rilevanti.

Anche Google Documenti vi aiuterà a scrivere semplici testi, per esempio la descrizione di un posto di lavoro. In questo caso però sarete voi a dovere inserire alcuni dati personalizzati, che comunque Google vi segnalerà.

Non è ancora chiaro quando Google Workspace Labs arriverà in Italia; tuttavia possiamo aspettarci qualche novità entro la fine dell’anno.