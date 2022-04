GoPro annuncia Hero 10 Black Bones, la videocamera leggera per droni

Da anni, i proprietari di droni utilizzano telecamere particolarmente leggere per pilotare le proprie macchine volanti con una telecamera installata a bordo. Purtroppo, anche i modelli più costosi di GoPro a volte possono rivelarsi troppo pesanti o ingombranti per adattarsi.

GoPro ha finalmente dato una scossa al mercato annunciando una nuova versione della sua ultima fotocamera, la GoPro Hero 10 Black Bones. Come suggerisce il nome, si tratta di una action cam con le caratteristiche principali della GoPro Hero 10 Black. È quindi dotato di un sensore in grado di registrare sequenze video in 5.3K con una frequenza di 60 fotogrammi al secondo, in 4K 120p o 2.7K 240p. Offre anche funzionalità care a GoPro come la stabilizzazione HyperSmooth 4.0 o l’ultimo processore GP2. Tuttavia, dove spicca la GoPro Hero 10 Black Bones è nel peso. La fotocamera pesa 54 grammi, rispetto ai 153 grammi della classica GoPro Hero 10 Black. Abbastanza per poter essere facilmente imbarcata su droni leggeri.

Questo peso piuma si spiega in particolare con l’assenza di una batteria integrata direttamente nella fotocamera. Per l’alimentazione, la GoPro Hero 10 Black Bones attingerà direttamente dalla batteria del drone su cui è montata.

Un’action cam per il fai da te

Come riporta il sito americano The Verge, questa scelta di formato si spiega infatti con l’uso che alcuni piloti: “GoPro ha visto che i suoi clienti stavano già togliendo la batteria alla loro GoPro per permettere ai loro strumenti di volo di rimanere in l’aria più a lungo” . Tuttavia, questa pratica potrebbe essere pericolosa e causare il surriscaldamento della fotocamera. Per evitare ciò, la GoPro Hero 10 Black Bones incorpora un sistema di ventilazione laterale che consentirà di raffreddare più rapidamente la action cam e il suo sensore.

La GoPro Hero 10 Black Bones è quindi compatibile con batterie che emettono una tensione da 5 a 27 volt. Inoltre, la action cam è attualmente annunciata solo per il mercato americano dove viene offerta a 499 dollari.

Ad oggi, non sembra che GoPro intenda di commercializzare le sue GoPro Hero 10 Black Bones in Italia.