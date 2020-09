GoPro Hero 9 ufficiale: doppio schermo a colori, più autonomia e video in 5K

Nonostante le difficoltà finanziarie che hanno provocato un’ondata di licenziamenti interni, GoPro è tornata alla carica presentando nella giornata di oggi la sua nuovissima action cam: la Hero 9 Black.

Doppio schermo a colori e 1720 mAh

Per la felicità dei vlogger, Hero 9 Black offre per la prima volta un vero schermo frontale a colori che misura 1,4 pollici ma non è sensibile al tocco. Lo schermo posteriore, invece, diventa più grande del 16% raggiungendo i 2.27 pollici.

L’autonomia non è mai stata un punto di forza di GoPro e proprio per questo motivo l’azienda propone per il 2020 una batteria da 1720 mAh contro i 1220 mAh dell’Hero 8 Black garantendo un guadagno di autonomia pari al 30%.

La fotocamera stessa pesa 32 grammi in più rispetto all’ultimo modello e le dimensioni sono passate a 71,0 x 55,0 x 33,6 mm contro le precedenti 66,3 x 48,6 x 28,4 mm) per via dell’aggiunta di uno schermo e della nuova batteria.











Hero 9 Black segna l’arrivo di un nuovo sensore da 23,6 Megapixel in grado di girare video fino a 5K a 30 fotogrammi al secondo e foto da 20 Megapixel.

Il formato 5K sarà utile ai creatori di contenuti per ritagliare immagini e video con la minor perdita possibile di dettagli.

HyperSmooth

Già eccellente su Hero 7 Black, la stabilizzazione del software “HyperSmooth” ritorna nella sua terza versione. Anche l’opzione “Boost”viene riconfermata con una modalità di sospensione dell’orizzonte integrata nella fotocamera.

Sostituzione semplice

Come Hero 7 Black, la lente in vetro che protegge la nuova fotocamera può essere rimossa e sostituita, eliminando la necessità di acquistare una nuova GoPro in caso di urto o crack. Il marchio ha quindi ascoltato i feedback dei suoi utenti.

Prezzi e uscita

Hero 9 Black è disponibile da oggi al prezzo consigliato di 479,99 euro. Tuttavia, GoPro offre uno sconto immediato di 100 euro sulla fotocamera durante un acquisto simultaneo con un abbonamento di un anno al servizio “GoPro”.