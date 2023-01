Grazie alla gaffe di Samsung Colombia conosciamo la data di lancio dei Galaxy S23

Il mese scorso, l’affidabile blogger e leaker Ice Universe aveva dichiarato che Samsung avrebbe svelato la serie Galaxy S23 il 1° febbraio 2023.

E oggi, la filiale colombiana di Samsung ha (involontariamente) confermato la data creando una pagina sul suo sito Web per l’evento Galaxy Unpacked e dimenticandosi di nasconderla in modo appropriato. La pagina, qualche minuto dopo, è stata ora rimossa. Ma il danno era ormai fatto e la data del 1 febbraio ha fatto il giro del mondo in poco tempo.

Anche l’annuncio ufficiale di Samsung, tuttavia, non dovrebbe ormai tardare e arriverà probabilmente a partire dalla prossima settimana, con la fine del periodo festivo.

Samsung Colombia – a dirla tutta – non ha menzionato esplicitamente il Galaxy S23 sul suo sito Web, ma l’immagine che ha condiviso conferma che il produttore coreano svelerà i nuovi flagship 2023 con un evento che si terrà il 1 ° febbraio.

La serie Galaxy S23 dovrebbe essere composta da tre modelli: Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.