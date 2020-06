Grazie a Samsung e il browser Kiwi, le estensioni di Chrome potrebbero arrivare su Android

Google Chrome su Android non consente ancora l’installazione di estensioni nonostante queste siano ampiamente utilizzate nelle versioni web del browser. Fortunatamente, client alternativi come il browser Kiwi hanno aggiunto questa funzionalità da qualche tempo.

Tuttavia, la buona notizia è che più browser Web Android basati su Chromium dovrebbero finalmente ricevere la possibilità di installare estensioni. In altre parole, se lo desiderano, un numero maggiore di utenti potrà contare su un’esperienza più ricca e personalizzata.

Da un lato, una modifica di Chromium è stata proposta da Winston Chen, uno sviluppatore di Samsung, al fine di facilitare l’installazione di estensioni sui browser Android.

D’altra parte, una nota lasciata nel Chromium Bug Tracker dal creatore di Kiwi, Arnaud Granal, suggerisce che il suo lavoro sta avendo un ruolo decisivo in questo processo. Lo sviluppatore ricorda che offrire estensioni di Chrome su Android non è un compito facile per diversi motivi tecnici ma grazie al supporto di un player importante, si vedrà presto la luce in fondo al tunnel.

Abbiamo motivo di ritenere che il “produttore molto grande” in questione non sia altro che Samsung. Il colosso sudcoreano offre già un browser Internet Samsung basato su Chromium. Questo client consente già di installare alcune estensioni ma il catalogo è attualmente molto limitato.

Una collaborazione tra Kiwi e Samsung faciliterebbe quindi l’integrazione delle estensioni nei browser degli smartphone e offrirebbe quindi più scelte agli utenti. Con un po’ di ottimismo, possiamo anche sperare che gli sviluppatori Google si ispirino a questa modifica di Chromium per ottimizzare il browser ufficiale.