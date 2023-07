Guida all’acquisto per l’estate 2023 by Hinnovation: casa, musica e ricordi

L’estate è ormai arrivata, ed è tempo di prepararsi a godere appieno di tutte le opportunità che la stagione calda offre. La tecnologia può essere il migliore alleato in questa avventura estiva, con strumenti adatti a migliorare ogni aspetto della tua esperienza. In questa guida, ti mostreremo una selezione dei prodotti più brillanti offerti dal catalogo di Hinnovation, ideali per un’estate all’insegna della tecnologia più evoluta e sfiziosa. Dai kit di telecamere Ezviz HB3, perfetti per garantire la sicurezza della casa mentre ti godi una vacanza rilassante, alle soluzioni musicali ad alta fedeltà come gli speaker ERA 100, Roam e Move, in grado di portare la tua musica preferita ai barbecue estivi e ai party sulla spiaggia. Non dimentichiamo l’importanza della pulizia e dell’ordine: i robot Roomba, come il modello j7 e j7+, sono pronti a fare tutto il lavoro per te, liberandoti da un’ulteriore preoccupazione e lasciandoti tutto il tempo per goderti l’estate.

E per chi ama aggiungere un tocco di colore e design alla casa o a un party estivo, le soluzioni di illuminazione smart di NANOLEAF SHAPES BLACK, sia in versione TRIANGLES sia nel kit completo, possono trasformare ogni spazio in un’esperienza unica. Per gli appassionati di fotografia e vlogging, abbiamo preparato una selezione di prodotti imperdibili: la Nikon Z30 mirrorless per i vlogger, le fotocamere DJI come l’Osmo Mobile 6 e l’Osmo Action 3 per i più avventurosi, e la fotocamera istantanea Now e Now+ Gen 2 i-Type di Polaroid per chi ama la nostalgia del formato analogico. Questi strumenti permetteranno di immortalare i tuoi momenti estivi preferiti, che tu sia in spiaggia, sott’acqua o “in volo” con un drone. Per ciascuno dei prodotti, troverai una descrizione dettagliata, immagini, e link per esplorare tutte le specifiche tecniche e per acquistare il dispositivo preferito per l’estate. Quindi, rilassati, sorseggia un cocktail e goditi la lettura di questa guida estiva all’acquisto di tecnologia smart.

Non è mai troppo tardi per la prova costume

Pensi che sia troppo tardi per prepararti alla prova costume? Non con la bilancia Withings Body+. Questa bilancia smart Wi-Fi, alimentata da Med. Intelligence, è un eccellente strumento per il monitoraggio dello stato di salute del tuo corpo. Ogni pesata ti fornisce una panoramica dettagliata della tua composizione corporea e delle tendenze del tuo peso. Con i suoi sensori, la Withings Body+ fornisce dati accurati sulla massa grassa, quella muscolare e la percentuale di acqua nel corpo, oltre a calcolare il tuo BMI. Ha una durata della batteria di 18 mesi e può gestire fino a otto utenti diversi. Con le funzioni Baby Mode e Pregnancy Tracker, è ideale anche per i bambini e le donne in gravidanza.

Un’altra caratteristica significativa è l’app associata Health Mate, che permette di avere tutti i tuoi dati a portata di mano, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle metriche di salute. Inoltre, la bilancia è dotata di sincronizzazione automatica Wi-Fi e Bluetooth, riconoscimento automatico dell’utente e persino previsioni meteorologiche giornaliere. Non importa qual è il tuo obiettivo di fitness o salute, la Withings Body+ può aiutarti a raggiungerlo fornendoti le informazioni di cui hai bisogno. Ricorda, non è mai troppo tardi per iniziare a lavorare sulla tua forma fisica e per il tuo benessere!

Vacanze serene con le telecamere di sicurezza

Cercate una soluzione smart per la sicurezza di casa? Il kit con telecamera a batteria HB3 di EZVIZ è l’opzione ideale. Con risoluzione 2K e Wi-Fi HaLow, offre immagini nitide e stabili. Dispone di una sirena e luce stroboscopica per difesa attiva, rilevamento intelligente dei movimenti e visione notturna a colori. Resiste fino a 120 giorni con una singola carica e supporta la comunicazione bidirezionale. Impermeabile e con una stazione base inclusa che supporta schede micro SD fino a 256 GB, è integrata con Google Assistant e Alexa. Può inoltre funzionare con il pannello solare EZVIZ per una continua ricarica della batteria. La sicurezza di casa in un dispositivo compatto ed efficace, al costo di 379 euro.

In alternativa, il kit con una sola telecamera a batteria HB3 di EZVIZ è altrettanto flessibile, affidabile e stabile. Con le stesse prestazioni della connettività Wi-Fi e chiarezza video in risoluzione 2K, assicura una copertura affidabile e di alta qualità. La durata della batteria estesa fino a 120 giorni, la comunicazione bidirezionale, il rilevamento intelligente dei movimenti e la visione notturna a colori la rendono un compagno ideale per la sicurezza domestica.

La stazione base inclusa supporta schede micro SD fino a 256 GB, mentre le notifiche vocali personalizzabili e l’Active Defense con sirena e luce stroboscopica aggiungono un ulteriore livello di sicurezza. Impermeabile e compatibile con Google Assistant e Alexa, può anche funzionare con il pannello solare EZVIZ per una continua ricarica della batteria. Un’alternativa versatile per chi cerca una soluzione di sorveglianza singola ma efficace.

Delega le pulizie al robot aspirapolvere

E se invece di pulire la casa volessimo farlo fare a un piccolo aiutante tecnologico? Ecco i robot aspirapolvere Roomba j7, j7+ e Roomba Combo j7. Questi dispositivi intelligenti, con connessione Wi-Fi, non solo aspirano e lavano i pavimenti della tua casa, ma lo fanno in modo autonomo, imparando e mappando la casa per pulire dove e quando vuoi. Il Roomba j7, disponibile a 599 euro, offre una potenza di aspirazione 10 volte superiore, evitando con cura ostacoli come rifiuti di animali domestici e cavi di ricarica. Non solo pulisce dove desideri, ma si collega anche all’assistente vocale per un’esperienza ancora più personalizzata.

Se vuoi un passo avanti, il Roomba j7+ offre le stesse funzionalità avanzate a 799 euro, per un livello di pulizia ancora più profondo. Infine, il Roomba Combo j7, unico nel suo genere a 699 euro, aspira e lava allo stesso tempo. Non solo riconosce ed evita i “bisogni” degli animali domestici, ma è alimentato dal sistema operativo iRobot OS, che garantisce un’esperienza di pulizia davvero intelligente. E per un’esperienza top di gamma, il Roomba j7+ a 899 euro combina le funzionalità del Roomba j7 e del Combo j7, creando un sistema di pulizia completo ed efficace che aspira, lava e identifica gli ostacoli.

Party multi-color

Porta l’illuminazione della tua casa al livello successivo con Nanoleaf Shapes (link di acquisto: https://bit.ly/454yBSu), un sistema di pannelli luminosi LED modulari che combinano design elegante, tecnologia innovativa e una gamma di oltre 16 milioni di colori. Nanoleaf Shapes Black Triangles (Link di acquisto: https://bit.ly/47edsHe)è disponibile in due varianti: il kit d’espansione da 3 (59,99 euro) e il set completo da 9 luci (199,99 euro). Ognuno offre la possibilità di creare un’esperienza di illuminazione creativa, personalizzabile e immersiva. Le forme triangolari nere si adattano a qualsiasi stile d’arredo, permettendoti di giocare con le forme e i colori per creare l’atmosfera giusta per ogni occasione. Non solo, i pannelli Nanoleaf sono compatibili con Alexa, Google Assistant, IFTTT, Razer Chroma e Samsung SmartThings, con la possibilità di gestire le luci semplicemente attraverso i comandi vocali.

Alcune delle funzionalità più avanzate includono:

Screen mirroring : sincronizza le luci dei pannelli ai colori del tuo gioco per un’esperienza di gioco totalmente immersiva.

: sincronizza le luci dei pannelli ai colori del tuo gioco per un’esperienza di gioco totalmente immersiva. Connect+ : crea e personalizza i layout dei tuoi pannelli per creare mosaici di luce unici.

: crea e personalizza i layout dei tuoi pannelli per creare mosaici di luce unici. Rhythm : sincronizza in tempo reale l’illuminazione con la tua musica per un’esperienza audiovisiva sensazionale.

: sincronizza in tempo reale l’illuminazione con la tua musica per un’esperienza audiovisiva sensazionale. Touch action: controlla i colori dei tuoi LED toccando semplicemente i pannelli.

controlla i colori dei tuoi LED toccando semplicemente i pannelli. Layout detect: dà vita ad animazioni cromatiche intelligenti in base alla tua configurazione.

Con Nanoleaf Shapes, l’illuminazione della tua casa non sarà mai stata così divertente e coinvolgente.

Musica al top

Se stai pensando di organizzare un party, potresti pensare a come creare l’atmosfera giusta. Le luci colorate di cui abbiamo parlato prima sono un ottimo punto di partenza, ma per un vero successo avrai bisogno di una colonna sonora eccellente. Ecco dove entrano in gioco i prodotti Sonos come Era 100, Roam e Move. Era 100 (279 euro) è uno speaker versatile e ricco di funzionalità. Puoi riprodurre musica tramite Wi-Fi e Bluetooth, collegare un giradischi o un altro dispositivo con un cavo ausiliario, e controllare tutto con la voce. Abbinane due per un suono stereo o crea un sistema home theater. E grazie alla connettività avanzata e all’acustica di ultima generazione, il tuo party avrà un audio che lascia il segno.

Sonos Roam

Per una soluzione più portatile, c’è Roam (199 euro). Questo smart speaker offre una lunga durata della batteria per goderti la musica, la radio e gli audiolibri ovunque tu vada. È resistente alle cadute, impermeabile, e offre sia connettività Wi-Fi sia Bluetooth. Inoltre, ottimizza automaticamente il suono con Trueplay per garantire la migliore esperienza di ascolto possibile. Infine, c’è Move (449 euro), uno speaker potente e robusto che può seguirti ovunque. Con la sua struttura resistente alle intemperie e la sua batteria ricaricabile, è perfetto per feste all’aperto. Offre un suono emozionante e un ampio campo sonoro per un’esperienza d’ascolto senza eguali. Sia che tu stia organizzando una festa in casa o all’aperto, questi speaker Sonos ti permetteranno di creare l’atmosfera giusta e di far ballare tutti. Ricorda, le luci e la musica fanno il party!

I tuoi ricordi da qualsiasi prospettiva

Il periodo estivo è il momento perfetto per catturare le migliori immagini dei tuoi momenti indimenticabili. Che tu stia facendo escursioni in montagna, rilassandoti sulla spiaggia o esplorando nuove città, ci sono infinite opportunità per scattare foto e registrare video unici e spettacolari. Le fotocamere e le action cam di ultima generazione offrono una miriade di opzioni per scattare foto da ogni angolazione e prospettiva possibile.

La Polaroid Now+ Generation 2 i-Type, ad esempio, con la sua tecnologia avanzata, offre una qualità dell’immagine superiore e un’ampia gamma di funzioni, tutto per un prezzo ragionevole di 149,99 euro. O se preferisci il volo, DJI Mini 3, con la sua tecnologia superiore di volo e la sua capacità di catturare immagini aeree di alta qualità, è una scelta eccellente a 569 euro.

DJI Mini 3

Se stai cercando una stabilizzazione superiore per le tue riprese, l’Osmo Mobile 6 di DJI, con il suo design portatile e la sua capacità di stabilizzare il tuo smartphone mentre stai riprendendo, è un’ottima opzione a 149 euro. Per un’esperienza di action cam più avanzata, Osmo Action 3 di DJI, con il suo design resistente e la sua versatilità, offre una qualità video eccellente a 479 euro.

DJI Osmo Action 3

DJI Osmo Mobile 6

Ma l’ultimo arrivo nel mondo delle action cam è l’Insta360 X3, una videocamera tascabile progettata per i creator di contenuti dei social media. Con il suo nuovo sensore da 1/2″ e il monitor touchscreen da 2,29″, l’Insta360 X3 può girare video a 360° in 5,7K con Active HDR e l’effetto Selfie Stick Invisibile, oppure fotografie da 72MP con dettagli sorprendenti. L’Insta360 X3 può essere usata anche come action cam standard con la modalità a obiettivo singolo ultra-wide in 4K. Per l’editing, si può utilizzare l’app Insta360, un concentrato di intelligenza artificiale con strumenti di reframing intuitivi per rendere magica ogni azione. Sarà disponibile a metà settembre a un prezzo suggerito di 539,99 euro.

Insta360 X3

Per i fotografi più esigenti, la Nikon Z30, con il suo sensore CMOS da 20,9 MP e una serie di funzioni avanzate, offre un’esperienza fotografica superiore a 899 euro. E non dimentichiamo l’importanza del trasferimento delle immagini. Lexar Jumpdrive Dual Drive offre un modo semplice ed efficace per trasferire le tue immagini da qualsiasi dispositivo, facilitando la condivisione dei ricordi estivi con gli amici e la famiglia a partire da 21,90 euro.

Non importa quale dispositivo scegli, la cosa più importante è sperimentare, divertirsi e catturare le tue avventure estive in modi che riflettono la tua visione unica del mondo. Quindi, preparati, imposta la tua fotocamera e inizia a creare i tuoi ricordi estivi.

