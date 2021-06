HarmonyOS può già contare su 134mila app e 4 milioni di sviluppatori

I dispositivi Huawei idonei a migrare verso HarmonyOS 2.0 manterranno intatte app e dati presenti nel cellulare (ad eccezione delle app scaricate dal Google Play e che si basano sui Google Play Services). È quanto ha assicurato in settimana il produttore cinese che ha fornito alcuni chiarimenti tecnici relativi al suo nuovo sistema operativo.



Huawei ha anche annunciato che sono più di 4 milioni gli sviluppatori che hanno firmato per sviluppare sulla piattaforma Harmony e circa 134.000 le app che utilizzano il core degli Huawei Mobile Services. Lo stesso HMS Core continua a crescere e a evolversi. Con l’arrivo della versione 6.0 è stato previsto un supporto esteso per i servizi cloud di Huawei.

Per continuare ad assicurare al neonato ambiente una solida crescita, il brand di Shenzhen ha lanciato la Huawei HMS Global Application Innovation Competition 2021 che premia gli sviluppatori disposti a creare nuove app innovative basate su HMS Core.

Possono partecipare sviluppatori provenienti da Cina, Europa, America Latina, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa. Il montepremi in denaro è di 1 milione di dollari, ma Huawei offrirà anche altre agevolazioni, tra cui il supporto marketing, risorse cloud, incentivi per l’utilizzo del sistema di pagamento di HMS Core e altro ancora.

Le decine di migliaia di app già disponibili possono essere utilizzate da oltre 10 milioni di utenti, facendo di HarmonyOS il terzo ecosistema mobile più grande al mondo.

