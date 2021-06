Il nuovo HarmonyOS 2 di Huawei è partito molto bene in Cina dove ha iniziato a essere distribuito su molti dispositivi, e – secondo quanto comunicato dall’aienda- ha già superato i 10 milioni di utenti.

Per celebrare l’importante occasione, l’azienda ha deciso di festeggiare con una torta dall’aspetto piuttosto unico, come si può vedere nella foto che pubblichiamo in questa pagina. Le cuffie, l’orologio, il telefono e la TV presenti come ornamento sul dolce sono tutti commestibili.

HarmonyOS 2 è stato lanciato nel corso di un grande evento che si è tenuto lo scorso 2 giugno e, da subito, ha cominciato a difondersi su numerosi dispostivi di Huawei, fra i quali segnaliamo gli smartphone delle serie Mate 40, P40, Mate 30 e MatePad Pro, mentre le serie P30 e Honor 30 e V30 riceveranno beta chiuse entro il mese di giugno e beta pubbliche a luglio.

Sarà interessante vedere come l’azienda gestirà il passaggio ad HarmonyOS al di fuori della Cina, passaggio che, al momento, sembra comunque lontano e che non dovrebbe avvenire prima del prossimo anno. Ad ogni modo, il numero di prodotti che eseguono una versione di HarmonyOS è sicuramente destinato a crescere in futuro, e piuttosto velocemente.

Huawei spera di raggiungere 360 ​​milioni di dispositivi attivi con HarmonyOS entro la fine dell’anno.

