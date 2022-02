Harry Potter: Magic Awakened è il nuovo gioco del maghetto dalle grandi ambizioni [VIDEO]

Attenzione ai fan di Harry Potter in Italia e nel mondo! Presto potrete scaricare un nuovo gioco per il vostro smartphone.

Dopo aver suscitato scalpore in Cina, le prossime avventure del maghetto più famoso di tutti i tempi vengono finalmente annunciate in Italia. La pre-registrazione per Harry Potter: Awakened è aperta sul Google Play Store e sul sito web ufficiale dedicato ai dispositivi mobili.

Un universo noto, un gioco dalle mille funzioni

Il gioco ideato da Warner Bros Games e NetEase Games porta i giocatori nel mondo di Harry Potter e della scuola di Hogwarts. Questo è un titolo che promette molteplici aspetti: carte collezionabili, duelli di maghi multiplayer in stile MMO e anche una parte di avventura strategica proprio come un gioco di ruolo.

C’è quindi da aspettarsi tante novità da questa ennesima versione della saga per mobile. Le due case di designer hanno scelto per uno stile artistico “cartoonesco” in sintonia con i tempi e il realismo 3D, ma dai mille intrighi.

Dove tutto ebbe inizio

Inizi l’avventura come un giovane mago o una strega accettata nella famosa scuola di magia. Puoi personalizzare il tuo eroe e farlo evolvere come un vero e proprio nuovo studente alla ricerca del suo equipaggiamento a Diagon Alley, assegnato alla sua casa dal Cappello Parlante o imparando le sue formule magiche e gli incantesimi che prenderanno la forma di carte da gioco. Starà al giocatore creare le giuste combinazioni strategiche per padroneggiare gli incantesimi nel corso dell’avventura.

Uscita e sistemi operativi

Nel gioco sono presenti anche personaggi famosi dell’universo creato da JK Rowling, ma anche nuovi personaggi. Già pubblicato in Cina, Harry Potter: Awakened è stato il più grande lancio di un gioco mobile nel 2021, secondo Sensor Tower. Per il momento non è stata comunicata alcuna data di uscita ufficiale per questo nuovo titolo atteso “nel corso del 2022” su Android. Per iOS, ad oggi non esiste neanche una pre-registrazione.