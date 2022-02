I temi Dynamic Color dei Google Pixel arrivano anche sugli smartphone di altri produttori

Una delle nuove funzionalità principali di Android 12 è il tema dinamico dell’interfaccia Material You. Al momento, infatti, si tratta ancora di un’esclusiva del modelli Pixel, anche se Google ha rivelato che presto sarà estesa a un elenco crescente di dispositivi Android.

Fra questi ci sono gli smartphone di Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, vivo e Realme, che riceveranno presto la nuova opzione. Tuttavia, al momento, non è stata fornita una data ufficiale di lancio della nuova funzione.

Google ha anche mostrato un’anteprima (che vi proponiamo nell’immagine qui sopra) di diversi telefoni Android che eseguono l’app Gmail con la nuova opzione di tema colore.

Rohan Shah, Product Manager di Android, ha anche rivelato che Google sta collaborando con più aziende produttrici per garantire che le API funzionino in modo coerente nell’ecosistema Android.

Un recente rapporto di AndroidPolice suggerisce che i temi dinamici in stile Material You potrebbero presto diventare un requisito base per tutti i telefoni che vengono lanciati con Android 12.