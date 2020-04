Here WeGo City Navigator arriva su AppGallery di Huawei

Gli utenti di smartphone Huawei privi dei Google Services hanno ora una valida alternativa al software di navigazione Google Maps. Su AppGallery, lo store di app integrato negli smartphone di ultima generazione del produttore cinese, è infatti ora disponibile Here WeGo City Navigator.

Si tratta di un software di navigazione molto ben realizzato, che mette a disposizione degli utenti tutto l’occorrente per muoversi ovunque e in città, anche con taxi, bici e mezzi pubblici, oppure a bordo a bordo della propria auto. Il tutto con indicazioni vocali svolta a svolta.

Here WeGo offre informazioni di trasporto pubblico per oltre 1.300 città e ha una cartografia di oltre 100 Paesi al mondo, che può essere scaricata sullo smartphone per navigare anche in assenza di connettività Internet.

Per scaricarla seguite questo link dal vostro cellulare Huawei dotato di AppGallery.