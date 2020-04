Crash Bandicoot Mobile disponibile per il download in Malesia

Crash Bandicoot sbarca in sordina su Android, precisamente sul Play Store malesiano sotto il nome Crash Bandicoot Mobile.

Il gioco è emerso all’inizio di quest’anno come un titolo sviluppato da King, la stessa azienda di Candy Crush che potrebbe aver acquistato i diritti d’autore per portare il marchio di Sony su smartphone.

In questo momento, sembra che si possa accedere a Crash Bandicoot Mobile solo se si vive in ​​Malesia ma non è detto che il gioco possa avviarsi anche in altri paesi. È possibile aggirare il problema creando un nuovo account Gmail per Google Play e utilizzare una VPN con server in Malesia. È un processo abbastanza semplice per evitare di scaricare l’apk al di fuori di Google Play.

Crash Bandicoot Mobile è un runner game come molti altri in cui si deve saltare, spostarsi a destra e sinistra senza mai fermarsi. Rispetto alla concorrenza, a cambiare, è ovviamente il tema: troveremo elementi specifici di Crash Bandicoot come la mossa di rotazione per distruggere le scatole o tutti gli altri simpatici personaggi che hanno fatto la storia su PlayStation 1 come Coco, il dottor Neo Cortex e altri.

Si tratta di un gioco gratuito con acquisti in-app.