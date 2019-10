Le migliori app VPN per Android

L’accesso ad una VPN è uno dei servizi più comuni quando si utilizza un PC in luoghi in cui la banda internet è limitata per questioni politiche. Questo avviene non solo per crittografare la nostra connessione e navigare sul Web, ma perché ci consente di accedere a contenuti vietati in un determinato paese. Ora, su computer è tutto molto più semplice ma per gli smartphone bisogna fare più accorgimenti

Sia per accedere ai contenuti come ad esempio Netflix, Gmail o semplicemente per proteggersi da occhi indiscreti quando visiti siti Web, è bene premunirsi di una VPN. Ce ne sono tantissime e in questo articolo vogliamo farvi scoprire le migliori VPN per Android!

NordVPN

È uno delle più conosciute e anche la più versatile. La versione di Android non ha soffre di punti deboli con un prezzo che parte da 2,99$/mese e oltre 5000 server in tutto il mondo. Assicurato il supporto Netflix e altri servizi di streaming ed è apprezzabile soprattutto in Cina dove ci sono tantissime restrizioni a riguardo.

Download —> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordvpn.android

Express VPN

Simile alla prima, si può sfruttare un account per avere sia la protezione di questa VPN sul computer che sul nostro smartphone o tablet. Ha più di duemila server in 94 paesi ed è anche uno dei pochi che consente ancora l’accesso ai video di Netflix in altri paesi dopo il blocco effettuato dalla piattaforma su questi servizi.

Download —> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.expressvpn.vpn

AstrillVPN

AstrillVPN è un’alternativa a pagamento dal prezzo di circa 8€/mese pur offrendo soluzioni meno potenti rispetto alle prime due. Con questa app i server sono oltre 300 in 60 paesi ma propone una buona velocità di connessione da poter sfruttare nel caso si abbia bisogno di effettuare download parecchio pesanti.

Download —> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astrill.astrillvpn

Ivacy VPN

Chiudiamo la nostra guida con l’ultima soluzione ma anche la più potente. Ivacy VPN ha dalla sua solo 100 server in 57 paesi, ma offre prestazioni sopra le righe. Ha anche alcune delle offerte più interessanti, in cui si può avere 6 connessioni simultanee per circa 5€/mese o pacchetti con durata maggiore e un prezzo che può arrivare fino a 3€/mese.

Download —> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivacy