Hisense annuncia uno smartphone con display E Ink, proprio come un e-reader

Mentre tutti parlano di OLED, pannelli con sempre più colori e nomi di tecnologie per schermi estensibili, Hisense prova un’altra strada. Dopo Hisense A5, Hisense A6 e Hisense A7, il marchio presenta “Hisense A9″ con un unico schermo E Ink da 6,1 pollici.

Schermo speciale a 16 livelli di grigio

Proprio su questo nuovo modello troviamo uno schermo E Ink Carta 1200 con una dimensione di 6,1 pollici e una densità di 300 pixel per pollice in grado di offrire 16 livelli di grigio: ben lontani dai 16 milioni di colori che si trovano sulla stragrande maggioranza del mercato degli smartphone. Su schermi come questi, che si trovano più comunemente sugli e-reader, la frequenza di aggiornamento è abissale. Con l’A9, saremo in grado di navigare in Internet e giocare a piccoli giochi ma non si potranno fare videochiamate.

Si tratta quindi di uno schermo “bianco e nero” retroilluminato che permette di preservare gli occhi, a differenza degli smartphone con schermi LED. Un tipo di schermo che permette anche un’autonomia molto lunga perché consuma energia solo quando aggiorna il suo display. Se rimane su un’immagine fissa, non consuma nulla.

Anima da vero smartphone

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, si tratta effettivamente di uno smartphone. Hisense A9 esegue Android 11, è dotato di 4G, Bluetooth 5.0, WiFi: tutto quello che serve per usare le app e le funzioni più evolute. Per lo sblocco, ha un sensore di impronte digitali situato sul pulsante di accensione sul lato destro del telefono.

Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo all’interno un Qualcomm Snapdragon 662 e 4 GB o 6 GB di RAM (a seconda della versione) affiancato da 128 GB di memoria interna per 183 grammi e uno spessore di 7,8 mm.

Sull’autonomia non sappiamo con quale frequenza questo telefono dovrà essere ricaricato, ma è sicuro che da questo punto di vista supererà tutta la concorrenza grazie anche ad una batteria da 4.000 mAh.

Prezzo e uscita

Hisense A9 è attualmente in preordine per il solo mercato cinese solo al prezzo di 1779 yuan, ovvero 255,15 euro secondo il prezzo attuale.