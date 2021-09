Hisense rinnova la partnership con il PSG di Messi

Dopo il successo durante il primo anno di partnership con il Paris Saint-Germain, Hisense, ha annunciato, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione a livello globale con il famoso club francese. Con una formazione zeppa di nuovi calciatori, tra cui Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e Achraf Hakimi, e dopo il rinnovo di Neymar Jr nel club, Hisense non vede l’ora di rafforzare la propria collaborazione con la squadra.

“Siamo entusiasti di dare il via al secondo anno della nostra partnership con il Paris Saint-Germain, uno dei club di maggior successo e in più rapida crescita al mondo. Con i buoni risultati del primo anno, ci baseremo sui nostri valori condivisi con il club e continueremo a utilizzare la partnership per creare la migliore esperienza di visione domestica possibile per il tifosi del Paris Saint-Germain. Grazie a questi ultimi al Parco dei Principi e alla serie di nuovi acquisti del club, si prospetta una stagione ancora più emozionante” commenta Candy Pang, General Manager del dipartimento marketing internazionale di Hisense.

“È stato fantastico vedere come la partnership tra Hisense e il Paris Saint-Germain abbia funzionato bene nel suo primo anno. L’innovativa campagna ‘I dettagli fanno la differenza’ ha messo in evidenza i prodotti del brand e le loro caratteristiche attraverso i nostri giocatori. Non vediamo l’ora di assistere al rafforzamento della partnership e delle nuove iniziative di Hisense” aggiunge Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer di Paris Saint-Germain.

Una partnership concreta

Hisense fornirà una vasta gamma di prodotti al club, oltre ad allestire un angolo al Parco dei Principi, in modo tale che i fan possano interagire in prima persona con gli elettrodomestici dell’azienda. Con questa collaborazione, il brand promuoverà la propria tecnologia all’avanguardia, fornendo ai fan le migliori esperienze di visione domestica. Il primo anno della partnership ha aiutato a guidare le vendite e rafforzare la riconoscibilità del brand Hisense.

La prima campagna di Hisense con il club “I dettagli fanno la differenza” è stata lanciata all’inizio del 2021, ha visto come protagonisti i giocatori Neymar Jr, Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera e Presnel Kimpembe, e ha raccolto ottimi risultati attraverso i canali social e digital. Hisense continua a sostenere le attività sportive in tutto il mondo con la sua partnership con la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, in aggiunta alla Sponsorship di UEFA EURO 2020 e delle finali della UEFA Nations League. Queste sponsorizzazioni celebrano la presenza di Hisense nel panorama mondiale, con prodotti disponibili in oltre 160 paesi e regioni.